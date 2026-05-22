Фермеры Шаховского округа начали сев органических овощей

Органическое крестьянско-фермерское хозяйство «Белые Луги» в Шаховском округе Подмосковья приступило к подготовке почвы и в ближайшие дни начнет сев основных овощных культур. Работы ведутся на полях у деревни Павловское, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хозяйство открыло новый полевой сезон обработкой залежных земель. Сотрудники пашут и дискуют почву, вносят органические удобрения — золу и леонардит. Первыми планируют посеять морковь и свеклу. Производственную базу полностью перенесли из деревни Дор в Павловское, где предприятие осваивает целину.

В севооборот также включили картофель, репу, редьку и тыкву. Сейчас активная обработка ведется на площади 30 гектаров. В 2026 году хозяйство рассчитывает вырастить 250–350 тонн органической овощной продукции.

Для хранения урожая используется собственное овощехранилище в деревне Дор, рассчитанное на 500 тонн единовременного хранения. Продукцию реализуют через розничные сети органических товаров и по оптовым контрактам с поставками в другие регионы России.

В министерстве отметили, что предприятие участвует в развитии кооперации. В Подмосковье создан кооператив, объединивший семь сертифицированных органических производителей из разных регионов страны. Участники планируют расширить объединение еще на 20 хозяйств, чтобы сформировать стабильную товарную линейку и наладить регулярные поставки экологически чистых овощей в образовательные учреждения региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.