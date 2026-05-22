Фермеры Подмосковья протестируют отечественные семена от «Магнита»

Два фермерских хозяйства Подмосковья примут участие в федеральном эксперименте по импортозамещению семян и протестируют новые российские сорта картофеля и овощей. Посевной материал аграриям передадут бесплатно при поддержке ФНТП развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Партнерами проекта стали хозяйства, сотрудничающие с розничной сетью «Магнит». Им передадут инновационные сорта картофеля, свеклы, капусты, моркови и лука отечественной селекции. Инициатива реализуется в рамках доктрины продовольственной безопасности и направлена на снижение зависимости от зарубежных семян.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин подчеркнул, что участие региона в программе открывает фермерам доступ к современным разработкам без финансовых рисков и с гарантированным сбытом продукции.

«Мы ценим, что крупные федеральные ритейлеры выбирают именно Подмосковье и наших фермеров для тестирования инновационных отечественных сортов. Участие в подобных научно-производственных экспериментах открывает для областных хозяйств доступ к передовым семенам без финансовых рисков и гарантирует сбыт», — отметил Мосин.

Семена предоставят при содействии дирекции ФНТП. В рамках агроконтрактов фермеры также получат авансирование на покупку техники и удобрений, а будущий урожай будет выкуплен. Производители семян обеспечат консультационное сопровождение по технологии выращивания. При успешных результатах хозяйства смогут закупить отечественные сорта для промышленного производства уже в следующем сезоне.

География проекта охватывает 15 хозяйств «Магнита» в 10 регионах России. Среди поставщиков семян — агрофирма «Поиск», НПО «Гавриш», «Молянов Агро Групп», «Редкинская АПК» и агрохолдинг «Дары Малиновки». В 2026 году «Магнит» планирует закупить более 500 тыс. тонн овощей и фруктов у российских производителей по агроконтрактам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.