ФАС запретила участникам рынка необоснованно повышать цены на куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба направила производителям и торговым сетям письма о запрете необоснованного повышения цен на куриные яйца, сообщает пресс-служба ведомства.

В первом квартале 2024 года наметилось снижение оптово-отпускных цен. Участникам рынка очень важно сдерживать цены на социально значимые продукты.

Нужно соблюдать принципы ответственного ценообразования и сдерживать цены для потребителей. В случае снижения себестоимости этой продукции ФАС рекомендует производителям предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен.

Торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками куриного яйца следует транслировать его конечным потребителям. Важно также соблюдать требования антимонопольного законодательства.