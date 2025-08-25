ФАС: возбуждены дела против АЗС, завышавших цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала применять карательные меры в отношении нефтетрейдеров, уличенных в необоснованном завышении розничных цен на топливо, сообщает ТАСС .

Совещание, которое провел вице-премьер Александр Новак, было посвящено стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. В кабмине подтвердили, что антимонопольное ведомство перешло от мониторинга к активным действиям, направленным против отдельных заправок в ряде регионов, хотя конкретные субъекты РФ и сети пока не названы.

Данные меры стали закономерным этапом масштабной проверки, о которой ФАС сообщала ранее. Служба ведет пристальный анализ ценовой политики на примерно 12 тысячах автозаправочных станций по всей стране. В фокусе внимания находятся как АЗС, принадлежащие крупным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, так и независимые операторы.

В ведомстве неоднократно предупреждали, что в случае выявления признаков картельного сговора или нарушения закона «О защите конкуренции» последуют оперативные меры реагирования.