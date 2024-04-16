ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за нарушения рекламного законодательства. Несоответствия обнаружили в рекламе ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

В рекламе на радио утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит покупки квартиры в новостройке — до 30 млн рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны.

В рекламе продукт банка назвали «лучшей ипотекой в России». При этом не было указано конкретных критериев сравнения услуги. По мнению ФАС, такая реклама может вводить клиентов в заблуждение.

Служба намерена провести проверку Альфа-банка на нарушение рекламного законодательства. Если вина организации будет доказана, ей придется заплатить штраф.

Ранее ФАС потребовала от Apple объяснить, почему в России недоступны платежные системы в iOS. Компания удалила из App Store и не включает в него мобильные приложения большинства отечественных банков.