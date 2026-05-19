ФАС возбудила дело против «Нижфарм» из-за цен на препарат для снижения давления

Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении АО «Нижфарм» из-за возможной монопольно высокой цены на препарат «Эдарби». Поводом стал резкий рост стоимости лекарства при снижении себестоимости, сообщает «Царьград» .

ФАС сообщила о признаках установления монопольно высокой цены на препарат от гипертонии «Эдарби» (международное непатентованное наименование — азилсартана медоксомил). Поводом для проверки стала жалоба гражданина на чрезмерную стоимость лекарства.

Препараты с таким МНН не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому государственное регулирование цен на них не распространяется.

По данным ФАС, АО «Нижфарм» является единственным производителем этого препарата в России. Компания повысила отпускные цены на 19–28% в зависимости от дозировки. При этом себестоимость снижалась, а прибыль росла быстрее производственных расходов.

Ведомство усмотрело в действиях производителя признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудила антимонопольное дело. В случае подтверждения вины компании может грозить штраф или перечисление незаконно полученного дохода в бюджет.

