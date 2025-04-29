ФАС разберется: маркетплейсы начали продавать линзы ниже их себестоимости

На крупных маркетплейсах сильно снизились цены на контактные линзы. В связи с этим оптическая ассоциация, представляющая интересы производителей и продавцов медицинской оптики, обратилась с заявлением в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает «Царьград» со ссылкой на «Ведомости» .

В обращении просят проверить правомерность действий маркетплейсов, которые, по мнению заявителей, применяют демпинговые методы для продажи контактных линз. Утверждается, что данные площадки специально устанавливают стоимость продукции ниже среднерыночной, предоставляя скидки в размере 20-30%.

По информации ассоциации, маркетплейсы продают линзы даже ниже себестоимости, формируя искусственно заниженные цены. Подобная тактика создает риски для работы малых розничных сетей, которые не могут соперничать с крупными онлайн-ритейлерами.

Представители маркетплейсов в свою очередь отвергли обвинения, назвав их беспочвенными. По их словам, уменьшение стоимости контактных линз является элементом здоровой конкуренции на рынке, ориентированной на удовлетворение запросов потребителей.