ФАС оштрафовала Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за незаконную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила Альфа-Банку, Газпромбанку, ВТБ и Т-Банку штрафы на общую сумму более 2 млн руб. за незаконную рекламу, сообщает пресс-служба ведомства .

Установлено, что кредитные организации размещали ненадлежащую рекламу. Они распространяли ее с помощью телеэфиров, мобильного приложения и рекламных конструкций.

ФАС привлекла банки к административной ответственности. Им назначили штрафы на общую сумму более 2,2 млн рублей.

От организаций потребовали прекратить данные нарушения.

Ранее ФАС заинтересовалась дорогой питьевой водой в аэропорту Внуково. В службе считают, что на напиток установлены монопольно высокие цены в границах воздушной гавани.