Фабрика в Клину выпустила новую коллекцию елочных игрушек с Гагариным ко Дню космонавтики

Фабрика «Елочка» в Высоковске представила новую серию елочных игрушек с изображением Юрия Гагарина и космической тематикой к 65-летию первого полета человека в космос.

На фабрике «Елочка» в Высоковске под Клином выпустили новую линейку елочных игрушек, посвященную Дню космонавтики и 65-летию первого полета человека в космос. В коллекцию вошли два шара: синий с портретом Юрия Гагарина на фоне звездного неба и российским триколором, а также черный с изображением Земли и космонавта. Диаметр каждого шара составляет 85 мм.

Всего изготовлено более ста таких игрушек. Приобрести их можно в фирменном магазине на Староямской улице по цене от 500 рублей за штуку. Новую серию уже заказал государственный музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

Кроме новых шаров, мастера фабрики продолжают создавать сувениры на космическую тему: стеклянные фигурки ракеты с кораблем «Буран», космонавта и планеты Земля. Также по старинным технологиям восстанавливают классические игрушки, такие как серебряный «Спутник-1», желтый «Спутник-2» и дирижабль. Все изделия изготавливаются вручную, проходят этапы выдувания, металлизации, окрашивания и росписи.

По данным аналитиков, в Подмосковье работают более 50 производителей елочных украшений, а клинская фабрика занимает одну из ведущих позиций в России, выпуская более 150 тысяч изделий в год и занимая до 10% рынка. Продукция поставляется по всей стране и в СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.