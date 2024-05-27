Евросоюз резко нарастил закупки российского железа, стали и алюминия

Европейский союз (ЕС) в марте текущего года резко увеличил закупку железа, стали и алюминия у России. Это связано с кратным ростом спроса со стороны Германии и Бельгии, сообщает РИА Новости .

По данным европейской статистики, в первый месяц весны Россия нарастила экспорт в 1,7 раза, до 328 млн евро в месячном выражении. Показатель стал максимальным с мая прошлого года. Таким образом, Москва стала вторым основным поставщиком железа и стали в ЕС.

Бельгия за отчетный период нарастила закупки до 130,5 млн евро (в 3,5 раза) и стала главным покупателем российских железа и стали. На втором месте расположилась Италия, нарастившая закупки до 85 млн евро. Замкнула тройку лидеров Дания, закупившая российские металлы на 35,1 млн евро (+30%).

Четвертое место занимает Чехия, которая купила российские железо и сталь на 23 млн евро, а на пятой строчке расположились Нидерланды — 20 млн евро.

Поставки российского алюминия в Евросоюз в марте выросли на 29% по сравнению с февральским показателем. Это максимум с октября 2023 года. Резкий прирост закупки связан увеличившимся спросом Германии (в 5 раз), Испании (+69%) и Польши (+21%).

Ранее стало известно, что Европа в марте нарастила поставки вина в Россию до максимума с 2022 года. Крупнейшими поставщиками вина стала Италия, Литва и Испания.