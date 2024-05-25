Европа в марте нарастила поставки вина в Россию до максимума с 2022 года

Евросоюз в марте нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тыс тонн

Европейский союз (ЕС) в первый месяц весны нарастил поставки вина в Россию до 26,6 тыс. тонн в месячном и годовом выражении. Это максимальный показатель с конца 2022 года, сообщает РИА Новости .

По данным европейской статистики, в 2022 году европейский экспорт составлял 30 тыс. тонн.

Крупнейшим поставщиком в марте стала Италия, которая увеличила экспорт вина в РФ до 11,9 тыс. тонн (+27%). На второй строчке расположилась Литва, нарастившая поставки до 4,2 тыс. тонн (+40%). Замкнула тройку лидеров Испания, которая увеличила поставки вина в 1,6 раза, до 3 тыс. тонн.

Четвертое место заняла Польша, снизившая поставки вина в Россию до 2 тыс. тонн (-24%). Латвия заняла 5-е место и поставила в марте в Россию около 1,6 тыс. тонн вина (+18%).

Ранее стало известно, что в России в тестовом формате начнут маркировать алкогольные коктейли крепостью не более 9%. Эксперимент чуть больше года будет проходить в добровольном формате.