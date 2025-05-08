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Евросоюз отправил Украине 1 млрд евро с доходов от замороженных активов РФ

Европейский союз отправил Украине 1 млрд евро с доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Суммарная программа Группы семи рассчитана на 45 млрд евро, написал еврокомиссар по экономике Валдис Добровскис в соцсети Х, сообщает РБК .

В 2025 году по программе Украина получила шесть млрд евро. Еще Еврокомиссия в будущем собирается перевести дополнительные 12 млрд евро.

ЕС, США, Канада и Япония заморозили около 300 млрд долларов ценных активов России — ценных бумаг и наличных. Около пяти-шести млрд долларов хранятся в Соединенных Штатах. Большая часть находится в ЕС в бельгийском депозитарии Euroclear.

Ранее Bloomberg писал, что Россия попросила продать ей самолеты Boeing на замороженные активы. РФ рассчитывает, что Запад пойдет на сделку после завершения украинского кризиса.