Россия попросила США «разрешить» купить ей самолеты Boeing на миллиарды долларов из своих замороженных активов, утверждает Bloomberg со ссылкой на «источник в Москве». По его данным, РФ рассчитывает на эту сделку после прекращения огня на Украине. В Кремле пока не комментировали такие утверждения.

Источник агентства добавил, что «запрос не является условием согласия на перемирие», однако Россия считает, что замороженные активы не удастся использовать без прекращения боевых действий в зоне СВО. Сделка по покупке самолетов Boeing может стать «частью смягчения санкций» в случае остановки украинского конфликта, утверждается в статье.

«США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня», — сказал представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз, комментируя вопрос, хотела ли Россия закупить авиалайнеры американской корпорации.

В Госдепартаменте и компании Boeing отказались комментировать статью Bloomberg.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявлял, что США отказываются отправлять России авиационные запчасти на 500 млн долларов, которые Москва уже оплатила.