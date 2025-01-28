Евросоюз хочет запретить поставлять PlayStation и Xbox в Россию

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что приставки PlayStation и Xbox могут использовать для управления беспилотниками в России. По этой причине их поставки в страну могут запретить, сообщает РБК .

По информации издания The Financial Times, такое решение может стать частью нового пакета санкций против РФ. Его планируют принять 22 февраля.

Такое заявление Брюсселя раскритиковал гендиректор компании-импортера «Ачивка», глава Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи. Он отметил, что ни одна страна Евросоюза не производит приставки. Более того, игровые консоли даже не проходят там транзитом.

«Поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией», — заявил Хаддажи.

Ранее стало известно, что из-за роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых американскими санкциями, КНР и Индия прервали закупку российской нефти с поставкой в марте.