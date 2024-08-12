Европейские компании стали избегать хранилищ газа на Украине

Газовые трейдеры стран Европы начали избегать украинские хранилища из-за участившихся российских атак. Особенно это стало заметно этим летом, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Financial Times (FT).

Заполняемость хранилищ по итогам первых двух летних месяцев снизилась до десятой части от прошлогоднего объема.

Частые атаки увеличивают риск хранения газа. Причем, больше всего вызывает опасения не потеря газа, а невозможность его изъять во время наибольшего спроса.

Газовые хранилища Евросоюза могут вместить до 100 млрд куб. м газа при спросе от 350 млрд до 500 млрд. В прошлом году Украиной было предложено около 10 млрд куб. м дополнительных мощностей для хранения и низкие тарифы на предоставление хранилищ

Однако, по данным Argus, в июне и июле европейские трейдеры отправили 15,4 млн и 51,9 млн куб. м газа на Украину. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года показатели составили 102,7 млн и 586,6 млн куб. м соответственно.

По словам источника FT, убытки Украины от атак по энергетическим объектам составляют 200 млн евро в год.

Украинский «Нафтогаз» не хочет вести переговоры о продлении контракта по транзиту российского газа. Транзит российского газа через территорию Украины осуществлялся согласно подписанному между «Нафтогазом» и «Газпромом» пятилетнему контракту, срок которого истекает в конце 2024 года.