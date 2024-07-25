Еврокомиссия запретила инвесторам ЕС выкупать акции у россиян

По решению Еврокомиссии, физическим и юридическим лицам ЕС теперь нельзя обмениваться активами с жителями РФ, сообщает РБК со ссылкой на разъяснения ЕК.

Ранее Россия предлагала западным инвесторам выкупить акции иностранных компаний у жителей РФ, чьи ценные бумаги были заблокированы за границей. Однако Еврокомиссия высказалась против этого, так как в предложении задействован Национальный расчетный депозитарий РФ. Он был включен в санкционные списки ЕС в июне 2022 года, поэтому взаимодействовать с ним западные инвесторы не смогут.

Отечественные инвесторы 12 августа 2024 года планировали продать через Национальный расчетный депозитарий физическим и юридическим лицам Евросоюза активы на 35 млрд рублей. Всего планировалось реализовать около 2,5 тыс. наименований ценных бумаг иностранных компаний, например, Tesla и Microsoft.

Ранее в РАНХиГС предложили использовать навоз, чтобы генерировать электричество для майнинга криптовалюты. Создать инфраструктуру для «зеленой» добычи виртуальных валют можно со свиноводческих и птицеводческих фабрик.