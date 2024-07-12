«Еврохим» начал разведку Ново-Гремячинского месторождения в Волгоградской области

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Отечественный производитель минеральных удобрений «Еврохим» приступил к разведке Ново-Гремячинского месторождения в Волгоградской области, сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале .

Организация владеет предприятием «Еврохим-ВолгаКалий», которое работает на сырье Гремячинского месторождения. Именно для него будет осваиваться Ново-Гремячинское. Благодаря разработке месторождения компания сможет удвоить собственные запасы калийного сырья.

Отмечается, что все калийные предприятия, функционирующие сейчас в России, были созданы еще в советские времена. А освоение Ново-Гремячинского станет первым в новейшей истории РФ прецедентом разработки калийного месторождения «с нуля».

«Еврохим» входит в тройку крупнейших мировых производителей всех основных групп удобрений — азотных, фосфатных и калийных.

Ранее стало известно, что «Еврохим» планирует к 2027 году запустить новый химический комплекс в Казахстане. В проект собираются вложить более 1 млрд долларов.