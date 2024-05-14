«Еврохим» планирует к 2027 году запустить новый химический комплекс в Казахстане

Отечественный производитель минеральных удобрений «Еврохим» заключил соглашение с китайской национальной химико-инжиниринговой группой (CNCEC) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию химического комплекса в казахстанском городе Жанатас, который планируют запустить в 2027 году, сообщают «Ведомости» .

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млрд долларов. Проект реализуется в соответствии с единой картой индустриализации республики и соглашением между правительствами РФ и Казахстана.

В рамках I этапа был введен в эксплуатацию комплекс по добыче фосфатов, на II этапе стартовало строительство производства серной кислоты, запуск которого планируется в 2026 году. На III этапе к 2027 году планируется запустить химический комплекс.

«Общий объем выпускаемой продукции составит более 1 млн т минеральных удобрений и индустриальной продукции в год», — заявил глава «Еврохима» Олег Ширяев.

Он добавил, что продукция нового предприятия будет востребована в РФ, Китае, Казахстане, а также в других странах Центральной Азии и Европе.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты закупили рекордный объем российских удобрений. В марте США приобрели у РФ удобрения на общую сумму 174 млн долларов, что стало максимумом с февраля прошлого года.