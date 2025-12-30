Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Россия не нуждается в массовом импортозамещении всех иностранных товаров и технологий.

«Он считал, что это хороший самолет. И хотя наши самолеты тоже были хорошими, ничего позорного, что он установил свои рекорды на Аэрокобре, нет», — оценил эксперт в эфире радио Sputnik ситуацию с летчиком Александром Покрышкиным.

Летчик-ас Покрышкин во время Великой Отечественной войны творчески подошел к использованию американского истребителя Airacobra и с весны 1943 года сбил 48 вражеских самолетов: его личная победа составила 59 машин.

Ранее сообщалось, что в Московской области четыре компании в 2026 году начнут производство промышленных роботов. В регионе стартует новая программа поддержки, уже привлечены первые инвесторы. Для производителей предусмотрена компенсация до 50% стоимости аренды.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.