Четыре компании начнут производство промышленных роботов в Подмосковье

Фото - © Производство продукции из экокожи на заводе ГК «ПЛАСТИК ОН ЛАЙН» в Красноармейске/Медиасток.рф

Четыре компании подписали предварительные соглашения о запуске производств промышленных роботов в индустриальных парках Московской области. Программа поддержки предусматривает льготные условия аренды, сообщает пресс-служба АНО «АИР».

В Московской области стартовала новая программа поддержки производителей промышленных роботов, которая уже привлекла первых инвесторов. Регион заключил четыре предварительных соглашения с компаниями, планирующими разместить свои производственные мощности на арендованных площадях в государственных индустриальных парках.

Как сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, первый объект площадью 30 тыс. кв. м практически зарезервирован для новых резидентов. Компании получат льготный период аренды сроком 2,5 года по ставке 1 рубль за квадратный метр.

Для стимулирования развития отрасли регион предлагает дополнительные меры поддержки. В частности, предусмотрена компенсация до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках или льготная ставка аренды в государственных парках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.