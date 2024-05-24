Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появится в Москве
Собянин: в Москве построят 3 объекта по программе создания мест приложения труда
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В общей сложности будет создано больше 4,5 тыс рабочих мест, сообщается на Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
Инвесторы возведут общественное здание в районе Коммунарка ТиНАО, логистический комплекс в Краснопахорском районе ТиНАО, административно-деловой комплекс в Левобережном районе САО.
Также отмечено, что с инвесторами заключено уже более 100 соглашений.
Таким образом, в Москве построят больше 4,6 млн кв м коммерческой недвижимости.
За четыре года программа охватила практически все районы Москвы.
Ранее в столице рассказали о строительстве крупного образовательного комплекса. В районе Бирюлево Западное появится школа на 1250 мест и детский сад на 300 мест.