Еще три объекта по программе создания мест приложения труда появится в Москве

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Собянин: в Москве построят 3 объекта по программе создания мест приложения труда

В общей сложности будет создано больше 4,5 тыс рабочих мест, сообщается на Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Инвесторы возведут общественное здание в районе Коммунарка ТиНАО, логистический комплекс в Краснопахорском районе ТиНАО, административно-деловой комплекс в Левобережном районе САО.

Также отмечено, что с инвесторами заключено уже более 100 соглашений.

Таким образом, в Москве построят больше 4,6 млн кв м коммерческой недвижимости.

За четыре года программа охватила практически все районы Москвы.

Ранее в столице рассказали о строительстве крупного образовательного комплекса. В районе Бирюлево Западное появится школа на 1250 мест и детский сад на 300 мест.