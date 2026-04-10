Еще одно подразделение обувной сети Ralf Ringer может обанкротиться

Еще одна из структур Ralf Ringer может быть признана банкротом. О намерении подать соответствующее заявление заявил кредитор сети — ООО «Престиж трейд», сообщает «Коммерсант» .

Речь идет о ООО «Регион тэкру» (ранее ООО «Ральф Рингер ритейл»). Это торговое подразделение Ralf Ringer. Ретейлер заявил, что уже занимается урегулированием спора.

В 2024 году другое подразделение ретейлера — АО «Ресурс развития» (ранее АО «Ральф Рингер») — было признано банкротом. Налоговая арестовала счета еще одного связанного с сетью юрлица — ООО «Ральф Рингер продакшн». Обеспечительные меры были приняты и в отношении других компаний, связанных с Ralf Ringer.

В Ralf Ringer заявили, что задолженность перед ФНС, которая вызвала арест счетов одной из структур, сейчас не погашена и продолжает оспариваться в судебном порядке.

Всего в 2025 году к структурам Ralf Ringer было предъявлено 35 исков на общую сумму более 221 млн рублей. За год она возросла еще на 36,8 млн рублей.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская выразила мнение, что у ретейлера возникли финансовые проблемы в том числе из-за общей негативной ситуации на обувном рынке. Производство обуви снизилось, офлайн-продажи уменьшились, а рост ставок аренды магазинов увеличился. С проблемами столкнулись и другие обувные сети.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.