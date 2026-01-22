Еще один обман Rendez-Vous: бренд обуви Tendance может оказаться не французским

Обувной бренд Tendance, которым торгует сеть Rendez-Vous и который заявляется как французский, может не иметь ничего общего с Францией. Есть вероятность, что его продукция создается в Китае, сообщает Baza .

Основателем бренда числится француз Роман Марсан. Однако на родине про его дизайнерские навыки никто не знает — он известен как организатор VIP-туров в Куршавель. Также Марсан помогает с подбором недвижимости для инвестиций во Франции и арендой яхт, покупкой земли на островах, обустройством квартир и организацией фото- и видеосъемок. О Марсане мало что известно, потому что он ведет закрытый образ жизни, не дает интервью и не сидит в социальных сетях.

При этом некоторые российские покупатели уверены, что его обувной бренд Tendance на самом деле ничего общего с Францией не имеет, а продукция марки производится в Китае и продается в России эксклюзивно через сеть Rendez-Vous. Сам Марсан эти слухи не комментирует, а все вопросы переадресовывает к российскому представителю.

Также на сайте сети магазинов Rendez-Vous Tendance значится как один из брендов ассортимента, а страница tendanceparis.fr администрируется теми же людьми, которые управляют rendez-vous.ru. Все сервера сайта российские.

Ранее сеть магазинов Rendez-Vous Russia вызвала недовольство россиян после проведения корпоратива со знаменитостями на французском горнолыжном курорте в Альпах. В то же время сотрудники компании пожаловались на снижение зарплаты.

