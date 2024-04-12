ЕС может подать иск против ФРГ из-за налога, мешающего отказу от газа из РФ

В Европейском союзе могут подать иск против ФРГ, так как страна не хочет отменять налог, который мешает отказаться от поставок топлива из России, сообщает ТАСС .

Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии пишет, что немецкий закон мешает свободной конкуренции, а еще он не соответствует правилам единого рынка.

По словам источника, Германия неминуемо столкнется с судом в ближайшие месяцы, если не примет решения отказаться от указанного налога на газ или не уменьшит его. По сведениям издания, как правило, такие разбирательства затягиваются на месяцы или на годы, прежде чем обвиняемый сторона выплатит штрафы.

ФРГ ввела налог на вывоз топлива в 2022 году после приостановки поставок российского газа. Такое решение в Германии приняли, чтобы покрыть расходы на закупку товара у других государств в размере 10 млрд евро. Как считают соседи страны в ЕС, такие меры могут стать причиной роста цен на топливо в союзе и заставить членов организации нарастить закупки газа из РФ.

Также представитель Минэкономики ФРГ рассказал, что меры, которые ввел Евросоюз, соответствуют принципу недискриминации, а действия немецких властей в значительной степени помогли стабилизировать стоимость газа и успокоить европейский рынок после начала энергетического кризиса.