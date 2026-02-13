Энергетик Юшков: Венгрия и Словакия не откажутся от российской нефти и газа

Венгрия и Словакия не планируют прекращать закупки российских энергоресурсов. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков NEWS.ru .

По словам Юшкова, и Венгрия, и Словакия будут вынуждены демонстрировать политическую солидарность, приобретая небольшие партии топлива из США, однако кардинально менять поставщика не станут.

Эксперт полагает, что для обеих стран критически важно сохранить текущие цепочки поставок нефти и газа из России. Символические закупки американского сырья, вероятно, будут иметь лишь демонстрационный характер. К примеру, венгерская компания MOL может выступить в роли трейдера, формально купив партию, а затем перепродав ее на европейском рынке, что и станет жестом лояльности.

Юшков уверен, что Будапешт и Братислава окажут решительное противодействие любым внешним попыткам заставить их отказаться от российских углеводородов.

Эксперт напомнил о недавнем визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в США. Целью поездки было получение от администрации американского президента Дональда Трампа исключения компании «ЛУКОЙЛ» из санкционного списка для беспрепятственного продолжения закупок нефти по трубопроводу «Дружба». Эта дипломатическая активность, по мнению аналитика, была направлена именно на защиту устойчивых поставок сырья.

