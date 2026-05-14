Экспортеров Подмосковья пригласили на онлайн‑курс по защите товарных знаков

Фонд поддержки ВЭД Московской области проведет 19 мая онлайн‑мастер‑класс о правовой охране товарных знаков для экспортных товаров и услуг. К участию приглашают компании Подмосковья, развивающие экспортное направление, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организует четвертую встречу из серии мастер‑классов по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Мероприятие пройдет 19 мая 2026 года в формате онлайн на платформе Zoom.

Спикером выступит российский патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Валерий Лыжин. Участникам расскажут, что такое товарный знак и какие принципы его правовой охраны действуют в России и за рубежом. Также разберут существующие системы регистрации и приведут примеры «проблемных» товарных знаков при выходе на зарубежные рынки.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте фонда по ссылке https://exportmo.ru/patent4_19/05/2026. Там же можно заранее задать вопрос спикеру. Дополнительная информация о мерах поддержки экспортеров размещена на инвестиционном портале Московской области https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.