Экспорт черной икры вырос в Вологодской области

В Вологодской области наблюдается рост экспорта черной икры с начала 2024 года. В текущем году было экспортировано 190 килограммов, сообщает АБН24 .

Впервые черная икра из этого региона была направлена в Иорданию. Кроме того, ее закупают компании из Казахстана, Армении и других стран.

В прошлом году из Вологодской области на экспорт ушло более 170 килограммов черной икры.

Ранее врач рассказал о том, что польза красной икры преувеличена. Намного более положительный эффект для здоровья окажут куриные яйца и добавки омега-3 жирные кислоты. Достоинство красной икры заключается в изысканном и сбалансированном вкусе, однако продукт действительно хорошего качества не всегда легко найти в магазинах.