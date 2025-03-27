Эксперты «Сбера» понизили прогноз по курсу доллара на 10 рублей

Аналитики SberCIB Investment Research обновили прогноз по курсу доллара на этот год. Его понизили на 10 рублей — со 105 до 95 рублей, сообщает РБК .

Понижение прогноза связано с пересмотром Центробанком оценки экспорта за октябрь и декабрь. Показатель повысился на 17%, хотя изначально динамика экспорта прогнозировалась в более негативном ключе.

В «Сбере» отметили, что все дело в росте предложения валюты и снижении спроса. Хотя рубль укрепился на 26%, аналитики считают, что ситуация неустойчива без роста экспорта и притока капитала.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что курс евро в апреле будет зависеть как от траектории европейской валюты на глобальном рынке, так и от внутренней российской повестки. На мировом рынке доллар останется под давлением тарифов президента США Дональда Трампа, а это поддержит евро.