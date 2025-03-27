Тарифы Трампа поддержат курс евро в апреле

Курс евро в апреле будет зависеть как от траектории европейской валюты на глобальном рынке, так и от внутренней российской повестки, заявил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«В марте евро относительно рубля обновил двухлетние минимумы. В то же время евро против доллара подскакивал на четырехмесячные максимумы. Значит, курс евро в апреле будет зависеть как от траектории европейской валюты на глобальном рынке, так и от внутренней российской повестки», — говорит эксперт.

По его мнению, на мировом рынке доллар останется под давлением тарифов президента США Дональда Трампа, а это поддержит евро. При этом российский экспорт может замедлиться, а импорт возрасти, что приведет к сокращению предложения и росту спроса на валюту.

«Поэтому в следующем месяце более вероятно ослабление рубля и движение пары евро/руб. к 94 от текущих 91,5, а это порядка +2,5%», — прогнозирует Зельцер.