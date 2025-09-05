Эксперты: рынок онлайн-услуг достигнет 27 трлн рублей к 2026 году

На сессии X Восточного экономического форума (ВЭФ) «Платформы и государство: эффективное партнерство для развития регионов» отметили, что цифровые платформы занимаются не только товарами. Так по словам управляющего директора «Авито» Влада Федулова, на портале представлено более 140 подкатегорий услуг.

«Платформы и государство: эффективное партнерство для развития регионов», цифровые платформы — это не только товары. Так, в «Авито» более 140 подкатегорий услуг. Согласно недавнему исследованию Института Гайдара, объем рынка платных бытовых услуг в 2024 г. оценивается в 17,9 трлн руб., а к 2026 г. этот показатель достигнет 27 трлн руб. Здесь повторилась история развития товарных платформ: специалист из любого региона, будь то юрист, бухгалтер или дизайнер, может предоставлять свои услуги клиентам из других регионов. У цифровых платформ услуг колоссальный потенциал для дальнейшего развития», отметил Федулов.

Председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов в ходе сессии предложил применять на Дальнем Востоке экспериментальные регуляторные режимы для цифровых платформ. Он считает, что этот регион, который демонстрирует высокие темпы роста платформенной экономики, может стать площадкой для опережающей апробации перспективных нормативных решений.

Шаронов напомнил, что с 1 октября 2026 года вступает в силу новый закон о платформенной экономике. По его словам, это уже запустило изменения, которые затрагивают всех участников платформенных отношений. Однако, считает Шаронов, регулирующие нормы должны применяться лишь в тех сегментах, где есть реальные риски для участников рынка, включая операторов платформ, продавцов и покупателей. Он добавил, что закон способствует налоговой прозрачности через применение специальных режимов, в том числе режима самозанятости.

Влад Федулов полагает, что главная угроза для динамичного развития рынка цифровых услуг — это недифференцированное регулирование. Он считает важным выделить цифровые платформы занятости в отдельную категорию, которая будет регулироваться в рамках Закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». По его мнению, это повысит прозрачность отношений между заказчиками и исполнителями и предотвратит сокрытие трудовых отношений. Для государства перевод онлайн-услуг в регулируемое поле обеспечит контроль за добросовестным ведением бизнеса и поступлением налогов.