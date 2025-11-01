Эксперты рассказали, какие товары к Новому году следует купить уже в ноябре

«Купер»: в ноябре выгодно покупать новогодний декор и ингредиенты для стола

Традиционно к Новому году многие товары становятся особенно востребованными: от елок и украшений до продуктов для праздничного стола. Из-за ажиотажного спроса в декабре найти нужное бывает чуть сложнее, поэтому лучшее решение — позаботиться о покупках заранее. Именно в ноябре лучше покупать новогодний декор и некоторые продукты для праздничного стола, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер».

Особенно выгодно делать покупки уже в ноябре, когда магазины и онлайн-площадки проводят масштабные распродажи типа «Черной пятницы», отметили аналитики сервиса.

«В это время стоит обратить внимание на новогодний декор: гирлянды, игрушки, свечи, сервировку и упаковку для подарков. Сейчас проще подобрать все, что создает атмосферу уюта и праздника, не откладывая на последние дни», — рекомендовали в пресс-службе «Купера».

Также стоит заранее продумать меню для новогоднего стола и закупить часть ингредиентов, которые не испортятся. Например, крупы, специи, соусы, консервированные овощи и горошек для оливье, сладости, орехи и сухофрукты. Замороженные овощи, мясо и морепродукты тоже можно купить заранее, главное — соблюсти правила хранения.