Эксперты рассказали, к чему приведет запрет майнинга в российских регионах

Станкевич: россияне будут майнить криптовалюту нелегально в случае ее запрета

В ряде российских регионов запретили добывать криптовалюту. Однако это может привести к переходу предпринимателей в нелегальное поле — они займутся «серым» майнингом, рассказали ТАСС эксперты.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич считает, что, если будут введены какие-либо ограничения по добыче, некоторое количество людей будут работать «в черную». Вряд ли майнеры откажутся от своего дела, пока оно приносит доход.

Люди будут добывать криптовалюту до тех пор, пока биткоин стоит от 20 тыс. долларов. Недавно он побил рекорд в размере 90 тыс. долларов.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим согласен со Станкевичем. Он считает, что правительству нужно отказаться говорить на языке запретов, и начать вести с майнерами диалог.

Ранее в некоторых регионах России до 2031 года ввели запрет на добычу криптовалют осенью и зимой. Ограничение коснулось Забайкальского края, Бурятии, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. В будущем список регионов может расшириться.