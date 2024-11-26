Эксперт заявил, что к концу года доллар будет стоить 105 рублей

Курс доллара 26 ноября впервые с марта 2022 года превысил 103 рубля, достигнув на международном рынке Forex 105 рублей. Инвестбанкир и автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган объяснил это ослаблением рубля несколькими факторами, сообщает Сноб .

Во-первых, снижение мировых цен на нефть из-за переизбытка предложения и слабого китайского спроса. Обещания Трампа о поддержке американских нефтяных компаний также негативно повлияли на доходы российских нефтедобывающих предприятий и валютные поступления.

Во-вторых, новые санкции, в частности, против Газпромбанка и других финансовых организаций, усугубили ситуацию. Коган предполагает, что инсайдеры, зная о грядущих санкциях, заранее продавали рубли. В итоге, прогноз Когана на конец года скорректирован с 97-99 до 103-105 рублей за доллар.

Он ожидает сохранения напряженности на валютном рынке в ближайшие месяцы, связанной с трудностями в экспортных расчетах, несмотря на лицензии OFAC, и возможным дефицитом юаней.

«Я не ожидаю резкого падения рубля до 120–150 рублей за доллар или до 16–17 рублей за юань, однако дальнейшее ослабление на 2–4% остается вероятным», — заключил эксперт.