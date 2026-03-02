Эксперт усомнился в скачке нефти до $150 из-за перекрытия Ормузского пролива

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что перекрытие Ормузского пролива не приведет к долгосрочному скачку цен на нефть и золото, сообщает ИА «Время Н» .

На фоне заявлений Ирана о перекрытии Ормузского пролива появились прогнозы о росте нефти до 100–150 долларов за баррель и подорожании сжиженного природного газа (СПГ) до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Однако Бахтин с таким сценарием не согласился.

«В отличие от турецких проливов Босфор и Дарданеллы или Суэцкого канала, которые имеют ширину в несколько сотен метров и принадлежат одной стране, Ормузский пролив даже в самом узком месте имеет 40 километров, а в широких достигает 100 километров. Большая часть судоходного маршрута принадлежит Оману, и там всегда присутствуют патрули США. Без применения морских мин или военного флота, готового стрелять по военным судам других стран, перекрыть Ормузский пролив невозможно в принципе», — отметил эксперт.

По его словам, даже если Иран делает жесткие заявления, до их реализации дело вряд ли дойдет. В прошлом году Тегеран также не стал перекрывать пролив, вероятно учитывая интересы Китая как крупного покупателя нефти из Персидского залива.

Бахтин считает, что рынок уже закладывает подобные риски в цены. Возможны краткосрочные колебания, но длительного скачка стоимости нефти не ожидается. Аналогичная ситуация, по его мнению, и с золотом: для резкого роста нужны экстраординарные события, которых сейчас нет.

