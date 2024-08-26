Эксперт: ценные специалисты могут получить льготную ипотеку как в IT-отрасли

Опыт реализации льготной ипотеки для IT-специалистов показал, что его можно распространить и на другие категории востребованных специалистов в промышленности и высокотехнологичном секторе, сообщила РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Массовая льготная ипотека, допустив «перегрев» рынка жилья, нуждалась в корректировке. Ее закрытие с 1 июля текущего года, конечно, не поставило под угрозу рынок новостроек в секторе жилья, но обострило ряд проблем, в том числе в строительном и банковском секторах. При этом на рынке остались некоторые виды льготной ипотеки, например, семейная, и иные региональные программы.

Законодатели стали прорабатывать направления развития льготных программ не только с позиции интересов отдельных потребителей или регионов, а более широко, с позиций народнохозяйственного значения, подчеркнула эксперт.

Опыт реализации льготной ипотеки для IT-специалистов показал, что его можно распространить и на другие категории ценных специалистов, например, для промышленности, особенно в высокотехнологичном секторе, который тесно связан с инновациями и наукой. Причем с учетом возрастного аспекта, так как проблема устаревания кадров актуальна для того и другого сектора, подчеркнула Казанцева.

«Не оставляют без внимания законодатели и региональный срез льготной ипотеки, так появляется в экономическом лексиконе понятие строительной ипотеки. Не секрет, что многие регионы попросту не имеют развитой строительной индустрии, но имеют высокий потенциал для развития добывающей и обрабатывающей промышленности, больших инфраструктурных проектов, нуждаются в кадрах, которые должны быть обеспечены жильем. Было бы хорошо, чтобы эти начинания осуществлялись в комплексе, и появлялись новые научно-производственные центры. Как когда-то это было в сибирских академгородках или в автомобильном кластере в Тольятти», — заявила эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в будущем могут появиться как минимум 4 новые льготные ипотечные программы, которые будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.