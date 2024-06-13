Эксперт Толкачев: санкции против Мосбиржи приведут к спекуляциям с курсом рубля

Отмена торгов в долларах и евро на Мосбирже приведет к краткосрочному ослаблению курса рубля, которое спровоцируют валютные спекулянты и коммерческие банки, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

12 июня некоторые российские банки подняли курс на покупку наличных долларов после того, как Мосбиржа и Национальный клиринговый центр подпали под блокирующие санкции США.

«Доллар и евро, скорее всего, подорожают по новой системе курсообразования, о которой сообщил Центробанк. Это будет связано исключительно с деятельностью наших валютных спекулянтов и коммерческих банков, которые используют любые слухи, неопределенность и непроверенную информацию в своих интересах», — прогнозирует экономист.

Серьезных же и объективных оснований для ослабления рубля, по его мнению, сейчас нет, так что значительного и длительного подорожания доллара и евро в ближайшее время ожидать не стоит. При этом неожиданных сценариев никто не отменял, добавил Толкачев.

Эксперт считает, что санкции против Мосбиржи могут подтолкнуть российские компании к поиску альтернативных путей оплаты экспорта и импорта, например, через цифровые финансовые активы или криптовалюту, что приведет к снижению спроса на доллар и евро в России, а значит, и к укреплению курса рубля.