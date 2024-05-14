Эксперт Спинка: вклады позволяют сохранить капитал, но не преумножить

Банковские депозиты и накопительные счета, куда россияне массово вкладывают деньги, являются высоколиквидными, надежными инструментами, но доходность по ним не превышает ключевую ставку ЦБ, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

«Это высоколиквидные деньги, особенно, если речь идет про накопительные счета, где в любой момент без потери доходности можно денежные средства снять. На них удобно частично или полностью хранить финансовую подушку безопасности», — говорит он.

Рассматривая вклады, важно учитывать все нюансы предложения, поскольку ставка по ним может меняться от месяца к месяцу, вывод средств может быть ограничен без потери процентов, а его срок строго фиксирован, напоминает эксперт.

По его словам, банковские продукты в любом случае дают доходность, которая меньше ключевой ставки, так что это средство сохранения капитала, не преумножения. Если речь идет о крупных банках, то плюсом является надежность за счет их системообразующего значения. Дополнительный бонус для вкладов до 1,4 млн — страхование АСВ. Кроме того, в них нет волатильности, то есть финансовый результат заранее известен и зафиксирован банком, не зависит от динамики каких-либо активов, объясняет Спинка.

«Средства в размере 3-6-12 средних месячных бюджетов семьи на всевозможные непредвиденные расходы таким способом держать удобно. Тех, кто приобретает только банковские продукты, логичнее считать вкладчиками, а не инвесторами. Инвесторы — это те, кто заинтересован в доходности, превышающей ключевую ставку и опережающей рост инфляции, более быстром росте капитала», — отмечает эксперт.