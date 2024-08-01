Эксперт Соловых объяснил бум переводов через СБП

Существует 3 основных направления использования системы быстрых платежей (СБП): переводы между физлицами, перечисление выплат юрлицами на счета граждан и оплата покупок. Рост как по количеству операций, так и по суммам наблюдается по всем 3 направлениям из квартала в квартал, сообщил РИАМО руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

Ранее Центробанк зафиксировал рост числа переводов с помощью системы быстрых платежей (СБП). Во втором квартале 2024 года россияне совершили почти 2,3 млрд переводов через СБП на сумму 13,4 трлн рублей.

По словам Соловых, происходит плавное внедрение системы в торговлю, причем преимущественно представителями малого и среднего бизнеса. В связи с этим увеличиваются показатели, связанные с оплатой товаров и услуг. Если сравнивать с результатами II квартала прошлого года, то на одного пользователя тогда приходилось 8 покупок через СБП в среднем, сейчас уже 14. Хотя, если смотреть в квартальном разрезе, то рост небольшой, в I кв. 2024 года было 13 покупок.

Что касается переводов, то здесь можно отметить интересную закономерность. Число пользователей квартал к кварталу выросло, но не так стремительно, как количество совершаемых ими торговых операций, отмечает эксперт. Если в I квартале 2024 года СБП выбирали 5 из 10 россиян, то во II квартале — 6 из 10. При этом количество совершаемых ими транзакций увеличилось с 20 до 24.

В процентном соотношении число и сумма переводов квартал к кварталу увеличились на 27% и 47% соответственно. Это логичный рост с учетом увеличения лимита по беспроцентным переводам между своими счетами до 30 млн рублей. Такое решение стимулировало транзакционную активность пользователей, полагает Соловых.

«Дело в том, что инициатива ЦБ позволяет в полной мере воспользоваться приветственными бонусами разных банков на краткосрочные продукты, переводя свой капитал между ними. Так как переводы благодаря удобству и отсутствию комиссий совершаются через СБП, то показатели растут», — отметил эксперт.

Он добавил, что с учетом ключевой ставки, которая в июле достигла 18% годовых, сейчас вклады и накопительные счета предлагают привлекательную двухзначную доходность. Соловых считает, что показатели по транзакционной активности через СБП покажут в III квартале еще больший рост.