Жуковский фестиваль «Театральная завалинка» проходит в 33-й раз

Финал 33-го фестиваля «Театральная завалинка», зародившегося в Жуковском, проходит со 2 по 7 ноября 2026 года в подмосковном пансионате «Лесной городок». В нем участвуют 23 театральных коллектива, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Театральная завалинка» с 1994 года объединяет участников из России и зарубежья. Тема этого сезона — самобытность театрального искусства народов России, сохранение традиций и объединение людей через язык и культуру.

Онлайн-отбор проходил с 1 апреля по 20 сентября 2026 года. Он объединил 185 театральных коллективов из 55 регионов России и Республики Кыргызстан. Общий охват этапа превысил 14 тыс. человек.

В очный финал вышли 23 коллектива. Из них 12 показывают спектакли в конкурсной программе, два — вне конкурса. Еще девять участвуют в образовательной и досуговой программах без показа постановок. Помимо просмотра спектаклей, программа включает мастер-классы ведущих педагогов страны, творческие лаборатории, квесты и ярмарки.

Фестиваль реализуют Московская областная творческая молодежная общественная организация «Театральная завалинка» и администрация городского округа Жуковский при содействии союза театральных деятелей РФ. Художественный руководитель — Елена Владимировна Жихарева. Коллектив-организатор — молодежный театр ШЭСТ из Жуковского.

Проект стал победителем конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества, трижды побеждал в конкурсе президентского фонда культурных инициатив и дважды становился лауреатом гранта III степени федеральной программы «Молодежь России».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.