В Ногинске открыли выставку местных художников в Мособлдраме

Выставка Ногинского отделения союза художников Подмосковья открылась 4 ноября в Мособлдраме. Экспозиция посвящена родному краю и будет работать до 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Мособлдраме в Ногинске 4 ноября открылась выставка «И сердцем, и душой с тобой, любимый город Богородск!» (6+). Художники Ногинского отделения союза художников Подмосковья представили свой взгляд на пейзажи и уголки Богородского округа.

В церемонии участвовали директор театра Петр Кравченко, председатель союза художников Подмосковья Александра Мазуркевич, заслуженный артист Московской области и художник Владимир Драковский. Драковскому вручили почетную грамоту союза художников Подмосковья и медаль за значительный вклад в развитие изобразительного искусства и культуры.

В экспозицию вошли новые работы, созданные на летних пленэрах, натюрморты и полотна, вдохновленные путешествиями. Картины передают личные впечатления авторов и их любовь к малой родине, раскрывают красоту как знакомых пейзажей, так и укромных уголков Богородского края.

Выставку можно посетить до 18 ноября перед началом спектакля или во время антракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.