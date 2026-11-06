В Ногинском колледже испекли более 100 пирожков для бойцов СВО

Молодогвардейцы Богородского округа и студенты Ногинского колледжа 6 ноября приготовили угощение для военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале в Дуброво, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция прошла в Ногинском колледже на улице Ремесленной. К молодогвардейцам и студентам присоединились депутат Московской областной думы Ольга Попова и депутат совета депутатов Богородского округа Павел Волнов.

Участники испекли более 100 пирожков с капустой и со сладкой начинкой из яблок с корицей и сахаром.

«Это не просто купленная выпечка, а пирожки собственного приготовления. Безусловно, мы вкладываем в них свою душу, именно поэтому они будут самыми вкусными. Мы рады быть участниками такой помощи, потому что это сплачивает нашу молодежь и появляется понимание, что нужно помогать тем, кто нуждается», — поделилась Ольга Попова.

В тот же день пирожки и подарки доставили военнослужащим в госпиталь в Дуброво. В передаче помощи участвовала депутат Екатерина Щербакова.

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