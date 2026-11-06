Глава Воскресенска проверил готовность коммунальной техники и рабочих к зиме

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил готовность МБУ «БИО» к зимней работе. Особое внимание он уделил обеспечению сотрудников теплой одеждой и инвентарем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алексей Малкин проверил подготовку МБУ «БИО» к зимним условиям. Всю спецтехнику переоборудовали для работы зимой, сотрудникам выдали зимнюю одежду, дорожные службы обеспечили необходимыми материалами.

«Техника к зиме готова, зимняя одежда рабочим выдана. Средняя зарплата по дворникам не менее 60 000 рублей, что полностью соответствует требованиям. Средняя зарплата водителя — от 70 000 и выше, механизаторов — от 90 000 и выше», — отметил глава округа.

По словам Малкина, работы идут в плановом порядке, техника и люди готовы к зиме. Он выразил надежду, что сезон пройдет без эксцессов.

Главный инженер МБУ «БИО» Сергей Плещеев сообщил, что на технику установили отвалы, подготовили комбинированные дорожные машины и заготовили песко-соляную смесь для обработки дорог.

«У нас составлен график дежурств, определены приоритеты при обработке дорог при выпадении осадков, отработаны алгоритмы в соответствии с рекомендациями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области», — подчеркнул Плещеев.

Главный инженер также выразил уверенность, что учреждение выполнит поставленные задачи и обеспечит комфортное передвижение жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.