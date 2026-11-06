Глава Воскресенска проверил готовность коммунальной техники и рабочих к зиме
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил готовность МБУ «БИО» к зимней работе. Особое внимание он уделил обеспечению сотрудников теплой одеждой и инвентарем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Алексей Малкин проверил подготовку МБУ «БИО» к зимним условиям. Всю спецтехнику переоборудовали для работы зимой, сотрудникам выдали зимнюю одежду, дорожные службы обеспечили необходимыми материалами.
«Техника к зиме готова, зимняя одежда рабочим выдана. Средняя зарплата по дворникам не менее 60 000 рублей, что полностью соответствует требованиям. Средняя зарплата водителя — от 70 000 и выше, механизаторов — от 90 000 и выше», — отметил глава округа.
По словам Малкина, работы идут в плановом порядке, техника и люди готовы к зиме. Он выразил надежду, что сезон пройдет без эксцессов.
Главный инженер МБУ «БИО» Сергей Плещеев сообщил, что на технику установили отвалы, подготовили комбинированные дорожные машины и заготовили песко-соляную смесь для обработки дорог.
«У нас составлен график дежурств, определены приоритеты при обработке дорог при выпадении осадков, отработаны алгоритмы в соответствии с рекомендациями министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области», — подчеркнул Плещеев.
Главный инженер также выразил уверенность, что учреждение выполнит поставленные задачи и обеспечит комфортное передвижение жителей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.