Из Озер отправили более 5 тонн гуманитарной помощи в зону спецоперации

Гуманитарный конвой с грузом весом более 5 тонн отправился из Озер в зону специальной военной операции 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Озер собрали для военнослужащих окопные свечи, белье, теплые носки, сухие пайки и продукты длительного хранения. В сборе участвовали члены Озерского отделения союза пенсионеров Подмосковья, депутаты совета депутатов округа, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеров Подмосковья», школьники и их родители.

Заместитель председателя Озерского отделения союза пенсионеров Подмосковья Раиса Комарова отметила, что такой объем помощи удалось собрать впервые. Волонтеры сплели 60 маскировочных сетей общей площадью 1080 квадратных метров. Школьники с родителями передали более 1 тыс. банок для окопных свечей, пожилые жительницы связали десятки пар теплых носков. Местный моряк в отставке принес бушлат, брюки, плащ-палатку и мощный бинокль, которые берег для своих.

«И за каждым грузом — конкретные люди со своей историей. Этим мы и живем», — отметила Раиса Комарова.

Депутат Московской областной думы Ася Исаева поблагодарила участников сбора за поддержку бойцов на передовой и выразила уверенность, что груз доставят по назначению в срок.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.