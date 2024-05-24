Эксперт: сокращение рабочей пятницы для женщин позволит им полноценно отдыхать

Инициатива по сокращению на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты для бюджетной сферы позволит им более полноценно отдыхать в выходные дни и больше времени проводить с семьей. Об этом сообщила РИАМО доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ИЭФ ГУУ Валерия Иванова.

Она отметила, что это важно, поскольку, помимо обязанностей в семье, женщины составляют почти половину всех работающих людей в России.

Эксперт подчеркнула, что женщина — это основа семьи, на которой лежит основная ответственность за воспитание новых поколений. Одновременно женщины составляют почти половину всех работающих людей в России, на них приходится более 49% рабочей силы страны. Поэтому они особенно нуждаются в заботе и государственной финансовой поддержке.

«Инициатива Госдумы об установлении сокращенной на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих с сохранением средней зарплаты позволит женщинам больше отдыхать в выходные дни, больше времени проводить с семьей и как следствие улучшит демографическую ситуацию в стране», — считает Иванова.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов выдвинул предложение об уменьшении продолжительности рабочей пятницы на два часа для женщин. Обращение он направил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову.