Эксперт: РФ переориентировала экспорт леса в сторону азиатских рынков

Исторически одним из основных рынков сбыта продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) для России были страны Европы, но из-за санкций поставки туда были прекращены. С 2022 года ключевыми партнерами для России остаются Китай, страны СНГ, наращивается экспорт в Турцию и другие страны Азии и Африки, рассказала РИАМО президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная.

В 2022 году в результате введения экономических санкций европейский рынок продаж существенно сократился, а в 2023 году поставки в ЕС были прекращены.

Калюжная отметила, что по итогам 2023 года можно сказать, что пик снижения был пройден в 2022 году, а 2023 год показал восстановление. Это свидетельствует об адаптации отрасли и ее игроков к новым условиям работы.

«Да, стоимостной объем экспорта за два года, с 2021 по 2023 год, снизился почти в два раза: с 17 млрд долларов в 2021 году до 9 млрд долларов в 2023 году. Переориентация экспорта в сторону азиатских рынков, стран СНГ, Турции и Египта позволяет сейчас наращивать экспорт», — отметила Калюжная.

Этот «разворот» позволили ускорить существенные меры поддержки отрасли со стороны государства, в частности, в области логистики. Сейчас лесопромышленный комплекс сохраняет сдержанный оптимизм по поводу увеличения экспорта продукции.