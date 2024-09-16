Эксперт рассказал, стоит ли ожидать резких колебаний курса рубля осенью

Повышение ключевой ставки ЦБ может быть фактором по стабилизации курса российской валюты. При этом нет оснований ожидать резких движений курса рубля, поскольку повышенная ставка уже заложена в него, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«Стоит отметить, что в целом повышение ключевой ставки до 19% приводит к росту сбережений, о чем говорят свежие данные статистики. Это выступает фактором поддержки российского рубля. Однако не стоит ожидать резких движений курса, поскольку повышенная ставка так или иначе заложена в курс рубля», — говорит эксперт.

По его словам, для национальной валюты определяющим фактором продолжает выступать баланс экспорта и импорта. При этом российский рубль с учетом геополитических факторов до конца текущего года может отличаться повышенной волатильностью, добавляет Тимошенко.

«Сбалансировать курс рубля способны шаги по стабилизации бесперебойных трансграничных платежей и продолжение совершенствования логистических цепочек импорта и экспорта», — говорит он.

Американский доллар находится под давлением от ожидания решения ФРС США, которое будет оглашено на текущей неделе.

В числе факторов, которые могут способствовать росту курса евро, выступает сохраняющийся этой осенью курс ЕЦБ на жесткую денежно-кредитную политику, отмечает эксперт.

Согласно его прогнозам, курс доллара с 16 по 20 сентября составит 90-92 рубля, евро — 100-102 рубля.