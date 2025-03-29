Эксперт рассказал об экономическом эффекте от использования новых материалов

Благодаря современным материалам садовый инвентарь служит дольше, что снижает необходимость в его замене и экономит деньги на уходе за дачным участком, сообщил РИАМО главный технолог компании «ЦИКЛ» Николай Пестов.

Обычные шланги из резины или пластика могут порваться на изгибах, потрескаться на морозе или деформироваться под солнцем. В таких случаях приходится приобретать новые каждый сезон. Сегодня существуют модели из многослойных материалов, например, из термоэластопласта. Они решают эти проблемы: внешний слой защищает от износа и ультрафиолетовых лучей, а внутренний сохраняет гибкость даже в мороз (до минус 30 градусов). Такие инструменты могут служить от 5 до 10 лет и более, в то время как классические аналоги требуют замены уже через 1-2 года.

«Главный плюс современных материалов — они не теряют свои качества при любых условиях. Например, шланг из термоэластопласта можно оставить на зиму в неотапливаемом сарае, и весной он останется таким же гибким и прочным. Это не только экономит деньги, но и избавляет от лишних хлопот», — сказал Пестов.

Кроме долговечности, такие шланги помогают экономить воду. Их прочная многослойная структура не дает воде протекать или уходить через трещины, поэтому вся вода идет на полив. Такие модели не перегибаются и не заламываются, благодаря чему вода подается равномерно и с нужным напором — это обеспечивает качественный полив и помогает избежать лишнего расхода.

Еще одно преимущество — снижение трудозатрат. Легкие и прочные шланги удобно переносить по участку, не боясь повредить. Благодаря гибкости их легко протянуть между деревьями, кустарниками и другими препятствиями, чтобы добраться до труднодоступных мест. Высокая износостойкость избавляет от необходимости постоянно чинить трещины или заменять поврежденные участки.

«Благодаря современным материалам работа в саду становится проще и требует меньше усилий. Например, шланг можно быстро размотать независимо от его длины, а его гибкость помогает избежать заломов, которые часто возникают при использовании жестких аналогов», — добавил эксперт.