Эксперт рассказал, как выбрать между банковским вкладом и накопительным счетом

В преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке некоторые банки начали поднимать процентные ставки по депозитам и накопительным счетам. Какие факторы нужно принимать во внимание, выбирая между этими двумя продуктами, сообщил РИАМО доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и ЦБ РФ, академик РАЕН Константин Андрианов.

Заседание Банка России запланировано на 7 июня.

По его словам, рассматривая возможность положить деньги на депозит в банки, которые повысили процентные ставки, необходимо помнить, что повышенные проценты действуют только для определенной категории, например, для новых клиентов.

При осуществлении выбора между банковским вкладом и накопительным счетом нужно иметь в виду несколько моментов, добавил специалист.

«По банковским вкладам, как правило, ставка процента выше. Но вклады в основном срочные и с мораторием на снятие средств до окончания срока вклада, что содержит в себе определенные риски. Если вдруг обвалится рубль и взорвется инфляция, то вы не сможете спасти свои деньги. Поэтому с точки зрения защищенности более предпочтительным представляется вариант с накопительным счетом», — объяснил Андрианов.

Как уточнил эксперт, в накопительном счете, как правило, нет ограничений ни на снятие, ни на пополнение. И в этом случае вкладчик сможет постоянно увеличивать его размер, и, соответственно, доход по нему.