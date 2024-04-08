Эксперт рассказал, к чему приведет запрет параллельного импорта смартфонов

Запрет на параллельный импорт гаджетов и ноутбуков не вытеснит с российского рынка электронику Apple и зарубежные смартфоны, поскольку отечественные аналоги не обладают ценностью в глазах массового покупателя, заявил РИАМО iOS-разработчик с семилетним стажем, преподаватель в школе TeachMeSkills Артем Сазонов.

Ранее в Минцифры России поступило предложение исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. С такой инициативой выступил консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), куда входят российские производители электроники («Аквариус», Yadro, Depo, Kraftway и другие).

«Запрет на параллельный импорт не оправдан. Это не приведет к замене на российские аналоги. Пользователи, скорее, будут переходить на китайские бренды, такие как Huawei и Xiaomi», — прокомментировал Сазонов.

По его мнению, налоговые льготы, предлагаемые компаниям за продвижение российских смартфонов, вполне могут помочь в продажах гаджетов в нижнем и среднем ценовых сегментах, однако их влияние на рынок премиальных брендов будет несущественно, так как на данном этапе российские смартфоны не обладают ценностью в глазах большинства населения.

«Для появления этой ценности требуется несколько лет грамотной и слаженной работы продавцов и маркетологов», — считает эксперт.

Он также отметил, что параллельный импорт позволил насытить рынок России недорогими iPhone, в первую очередь из Китая.

«Запрет же импорта обернется как минимум повышением цены, а как максимум — появлением серого рынка смартфонов. Ни санкции, ни ограничение импорта не приведут к дефициту гаджетов. Эти меры будут способствовать лишь ограничению доступности привычных всем брендов смартфонов для рядового гражданина», — прогнозирует Сазонов.