Покупаем отечественное: Минцифры рассмотрит запрет параллельного импорта электроники

В консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных производителей электроники в РФ, предложили для продвижения отечественных товаров в рознице исключить из реестра разрешенных для параллельного импорта смартфоны, планшеты и ноутбуки, сообщает Lenta.ru .

Как пишут «Ведомости», еще АНО предложило давать вендорам и федеральным торговым сетям РФ льготные кредиты, а также внедрить обсуждавшийся ранее утилизационный сбор и акцизы на зарубежную технику. Перечень отправили в Минцифры, которое сейчас знакомится с документом и изучает целесообразность предложеных нововведений.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продукция, например, Apple и Samsung находится в высоком ценовом сегменте и нет ясности, что выиграют производители РФ от запрета на ввоз этих гаджетов. Реализация инициативы станет причиной или роста цен, или увеличения "серого" импорта.

Как подчеркнул эксперт, в таком случае перспективнее дифференцировать подход и выделить категории, по которым у отечественных производителей есть потенциал для развития и роста доли на рынке.